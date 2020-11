Señor director:



Los argentinos en general y los sanjuaninos en particular hemos vivido muchas crisis. Siempre "estirando" el peso para poder llevar algo a la mesa familiar. Sin embargo, siempre podíamos echar mano a las verduras y frutas que eran económicas. Pero, ya ni eso. Los precios que se ofrecen estos productos son un verdadero escándalo. Lo más trágico, que cuando uno se queja de esta situación, los fanáticos políticos hablan todo tipo de improperios justificando la situación. No me interesa el partidismo político. Sólo quiero vivir de manera digna. Por lo que creo que nuestras autoridades provinciales deben tomar medidas para que verduras y frutas de origen sanjuanino tengan buenos precios para toda la comunidad. Y, en todo caso, promover más la siembra de verduras y frutas en nuestros campos para, por lo menos, hacer frente a una crisis muy delicada que padecemos todos.



Griselda Leyes de Torres

DNI 9.624.262