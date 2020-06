Señor director:



El Papa Francisco demuestra un gran amor por la familia. De hecho, convocó a dos sínodos (2014 y 2015) y promulgó la exhortación "La alegría del amo" (Amoris laetitia), en la que pide desarrollar una pastoral familiar capaz de acoger, acompañar, discernir e integrar. En sus catequesis sobre el Evangelio de la familia, Francisco señala que "hay que ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio'' (AL, 205). Lograr un matrimonio exitoso y feliz no es cuestión de suerte o azar, "no se improvisa, no se hace de un día para otro. No existe el matrimonio exprés: es necesario trabajar en el amor'' (Catequesis, 27/05/15). En efecto, la "alianza de amor'' entre varón y mujer necesita un tiempo de preparación: el noviazgo. "El noviazgo es el tiempo en el cual los dos están llamados a realizar un trabajo bello sobre el amor, un trabajo partícipe y compartido, que va en profundidad'' (Catequesis, 27/05/15). En nuestros días es más necesario que nunca. Según datos actuales, el porcentaje más alto de divorcios se produce en los primeros siete años de casados. Ciertamente, nadie se casa esperando ser desdichado o hacer desdichada a su pareja; las personas no se casan pensando en divorciarse, pero frecuentemente es el resultado de una falta de preparación. Comprobamos que muchos novios llegan a casarse sin conocerse adecuadamente. "Lamentablemente muchos llegan a las nupcias sin conocerse. Sólo se han distraído juntos, han hecho experiencias juntos, pero no han enfrentado el desafío de mostrarse a sí mismos y de aprender quién es en realidad el otro'' (AL, 210). Por eso es que a través del diálogo, los novios tienen muchos temas que tratar relacionados con su futuro. El confeccionar un proyecto de vida a tiempo puede prevenirles de muchos disgustos y fracasos. "Se deben detectar las señales de peligro que podría tener la relación, para encontrar antes del casamiento, recursos que permitan afrontarlas con éxito", escribe Francisco (AL, 210). El verdadero amor es conseguir que el "yo'' y el "tu'', aunque sigan existiendo con su personalidad propia, vayan logrando transformarse en un "nosotros'', a fin de que en el matrimonio ambos "sean una sola carne y un solo corazón'' mediante el don de sí en la entrega, la comprensión y el respeto mutuo. El amor, aunque surge de la atracción y el sentimiento, se fundamenta principalmente en buscar, querer y hacer el bien del otro.



Ricardo Sánchez Recio

Orientador Familiar, licenciado

en Bioquímica, profesor de Química