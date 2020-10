Señor director:

Los sucesivos sismos ocurridos y percibidos en San Juan durante los últimos meses, me llevan a pensar que es necesaria una mayor conciencia sísmica. Entiendo que la situación sanitaria debido al Covid-19 e incluso el dengue, como también el angustiante presente económico que vive la sociedad, puede que nos desvíe la atención en lo urgente. Pero también hay que atender todos los frentes de combate. Uno de ellos son los temblores, que si bien es algo común en nuestra provincia, no estamos exentos de que produzca un terremoto. No es que quiera dejar un mensaje de miedo en mis comprovincianos. Más bien es la necesidad de tomar conciencia y que nuestras autoridades provinciales y municipales envíen mensajes de cómo actuar en caso de sismos violentos y qué tener en cuenta para sobrevivir, ya sea, botiquín, agua y alimentos.

Bernardo Dabrosky

DNI 10.825.292