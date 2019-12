Señor director:



Pasó con una tormenta de verano hace un mes. En plena Nochebuena y Navidad, el desastre fue peor. Las inclemencias del tiempo saca a la luz que no estamos preparados para enfrentar la fuerza de la naturaleza y que hacemos poco para prevenir estos desastres. Comencemos con la caída de árboles. Se caen porque las raíces son poco profundas o porque no tienen el riego necesario. Es muy raro ver acequias que lleven agua a la arboleda pública en el Gran San Juan. Se desgajan por falta de agua. Los cortes de energía provocaron el enojo de la gran mayoría de los sanjuaninos, debido a que siempre se apunta a la falta de inversión de la empresa prestadora del servicio. Y, así sucesivamente, un rosario de inconvenientes que trae aparejado un fenómeno de la naturaleza. Por lo tanto, hay que trabajar desde el gobierno, municipios, instituciones intermedias y la comunidad toda, en prevenir y hacer lo posible para que no ocurran tragedias. Sólo así, podremos ser una sociedad más madura y segura.



Néstor Arriaga DNI 10.278.297