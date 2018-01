Señor director:



La verdad que la avenida Paula Albarracín de Sarmiento, desde Circunvalación hasta calle Sargento Cabral, ex Coll, nunca deja de ser noticia. Por ejemplo, distintos lectores han llamado la atención de las autoridades sobre la demarcación vial que en unos días quedó prácticamente borrada de la calzada. A esto se suma que en la esquina con San Lorenzo, que es la entrada del Barrio Del Carmen, el caos vehicular es una constante, lo mismo que en la intersección de Lateral de Circunvalación Sur. En ambos lugares no hay accidentes graves, de milagro. El riesgo a colisiones que dejen heridos es una constante. Por tal motivo, el pedido hacia las autoridades de la Municipalidad de la Capital como de Vialidad provincial, por parte de vecinos, peatones y conductores es que agilicen soluciones para estos sectores, ya sea con rotondas o lo que los profesionales indiquen que se deba hacer. No hay que esperar a que sucedan tragedias.