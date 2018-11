Señor director:



Hemos observado que en los horarios de entrada y salida del Colegio Inglés, no respetan las señales de tránsito o reglas de tránsito básicas, por ejemplo el de "prohibido estacionar''. Nosotros creemos que esto no es correcto, porque en cinco minutos que los padres dejan a sus hijos, puede surgir una emergencia al dueño de casa, y éste no podrá salir debido al auto estacionado en la puerta del garaje. En otras ocasiones, los padres estacionan en doble fila. Pero la calle no es tan ancha para hacerlo y esto puede provocar accidentes. Sugerimos que los monitores urbanos de tránsito estén más atentos a las acciones de los conductores al entrar y salir de la escuela y que éstos respeten las normas para evitar conflictos.