Señor director:



En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los Cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo al tercero, a cada uno según su capacidad y partió. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: "Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado''. Llegó luego el que había recibido un solo talento. "Señor -le dijo- sé que eres un hombre exigente por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!'' Pero el señor le respondió: "Echad afuera a las tinieblas, a este servidor inútil: allí habrá llanto y rechinar de dientes'' (Mt 25,14-30). El "talento'' no era una moneda sino el nombre que se daba a una determinada cantidad de ella: era una suma fabulosa, algo así como 20.000 denarios o 35 kilos de oro que alcanzaban para comprar un terreno grande. Gracias al evangelio, la palabra talento ha adquirido mejor prosapia que su origen y hoy más que nominar nuestra cuenta bancaria, indica la cantidad y peculiaridad de dones con los cuales Dios nos provee a todos. Y es verdad que en la economía suelen ser las grandes riquezas las que más arriesgan mientras el que tiene poco tiende a conservarlo. Está en cada uno de nosotros aplicar los talentos que poseemos para hacer crecer nuestra diezmada economía en pos del bienestar de Argentina.



Por D. S.