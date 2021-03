Señor director:



Con preocupación veo que muchos ciudadanos ven los protocolos escolares como difíciles de llevar a cabo, más aún en el ámbito escolar. Esto sucede porque al ver la vida cotidiana de los sanjuaninos en general, vemos que es casi imposible respetar la distancia social, ya que en algún momento del día, nos cruzamos con personas desconocidas en la calle, comercios, lugares de trabajo, etc. No digo que no se pueda respetar las consignas, pero es muy dificultoso. De alguna manera, los especialistas en salud, como de otras ciencias, tienen que ofrecer a la comunidad, protocolos con criterios que tengan que ver más con el sentido común, que con querer aislar a todas las personas, unas de otras, más aún en los ámbitos escolares.

Lucrecia Benítez

DNI 13.033.453