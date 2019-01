Señor director:



Me permito transcribir este texto ya que me pareció muy ilustrativo y decidor. Tal vez no tiene la rigurosidad de análisis contable pero es tal cual nos pasa a la mayoría: tomando la merienda con mi nieto mientras veíamos el noticiero, é me preguntó: - ¿Qué es la AFIP? Entonces le tomé el paquete de 12 galletitas de chocolate que estaba por comer y le expliqué: - Cuando vos trabajás, la AFIP te cobra el IVA (21%), que es un impuesto para mantener al gobierno... y le saqué 2 galletitas y 1/2. - Cuando terminás de trabajar, la AFIP te cobra ganancias (35%), que es un impuesto a los que trabajan para compartir con los que no les gusta trabajar... y le saqué 4 galletitas más. - También te cobra a través de la provincia un impuesto que se llama ingresos brutos (4,5%)... y le saqué 1/2 galletita. -Y a través de la ciudad, otro impuesto que se llama municipalidad (2%)... y le saqué 1/4 de galletita. Además le expliqué que, aunque vos te banqués solo, hay que pagarle al resto de la gente la jubilación, obra social, seguros, etc. (17%)... y le saqué otras 2 galletitas. Finalmente le dije que, sólo por el hecho de que en el paquete quedan galletitas, la AFIP le va a cobrar un impuesto llamado bienes personales... y le saqué el pedacito de 3/4 de galletita que había. Para este punto, al ver el paquete casi vacío (de las 12 iniciales sólo quedaban 2 galletitas), mi nieto estalló en llanto... y yo realmente me sentí feliz, pues me dije: "Este muchacho ya está preparado para vivir en la Argentina".