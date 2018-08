Señor director:



No entiendo qué nos está pasando, pero la inseguridad nos está afectando en todos los frentes. No podemos estar seguros en la calle, en nuestros hogares ni en lugares públicos y ahora ni la policía se salva de este flagelo. Según los últimos informes, en lo que va del año ya han sido asesinados más policías que en todo 2017. Para colmo, parece que hay un ensañamiento con las mujeres policías como en los casos de Tamara Ramírez y Lourdes Espíndola, ocurridos en Buenos Aires con muy pocas horas de diferencia uno de otro.



Realmente no se que se que se puede hacer, ya que hay muchos funcionarios del área de seguridad que aseguran que están trabajando para reducir el índice de delincuencia y hasta ahora no se ven los resultados. Al contrario, como se informa habitualmente, la delincuencia va a en aumento y, al parecer no hay forma de detenerla.



Depende de nosotros que promovamos alguna acción en conjunto con las fuerzas de seguridad, para reducir la presencia de malvivientes en la vía pública. Sería importante promocionar alguna especie de protocolo de seguridad entre la población y así como, a veces salimos a reclamar por diversos temas, en esta ocasión salgamos a trabajar en favor de la seguridad.