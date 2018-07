Señor director:



En esta época del año hay gente que no abandona costumbres ancestrales, sobre las que ya se ha dicho que son peligrosas y contraproducentes para el ambiente. La quema de pastizales en las zonas rurales del Valle de Tulum suelen ocasionar numerosos problemas, cuando no la intervención de divisiones de bomberos que deben acudir rápidamente para evitar que el fuego se propague más allá de los límites calculados.



Una vez más voy a pedir a obreros, capataces o propietarios de fincas que no acudan a quemar la basura seca o los pastizales porque hacen mucho daño a personas que inhalan el humo y que sufren problemas respiratorios. No crean que porque se trata de una zona rural no afectan a los vecinos, que aparte de la molestia deben exponerse al peligro de que el fuego avance hacia sus viviendas.

En algún momento se recurrió a hacer zanjas para enterrar todos esos pastizales que no se utilizan, deben haber otras soluciones que vayan más allá de la comodidad de encender fuego para limpiar amplias superficies.