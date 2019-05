Señor director:



En diferentes sectores de Rawson, más precisamente por Calle 5, límite con Pocito, suelen detectarse quema de pastizales y cañaverales por parte de personas desconocidas. No se puede precisar si son los vecinos. Pero, lo cierto que para eliminar malezas, no tienen mejores ideas que incendiar. Esto provoca malestar en los alrededores de estos lugares, como también el trabajo de los bomberos que arriesgan su seguridad personal e incluso sus vidas, por causa de personas que no quieren trabajar para desmalezar campos, sino que prefieren que el fuego haga lo propio. Además, esto conspira contra el cuidado del medio ambiente, que tanto se pregona en los últimos tiempos, debido a la contaminación que sufre todo el planeta. Se hace necesario que la Policía Ecológica patrulle la zona limítrofe entre Rawson y Pocito para detectar a quienes provocan estos incendios y aplicar las leyes correspondientes. Esto con el fin de evitar daños en la población, ya que también afecta en especial a bebés, niños, adultos mayores, que suelen tener problemas respiratorios por este problema. Desde ya, esperamos el accionar de los organismos del Estado provincial y de ambos departamentos.





Adalberto Sánchez DNI 11.393.378