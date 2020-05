" El mes de abril, fue un despojo y se llevó con él su destino de puente entre el verano y el invierno. Puente desbordado por una parva de hojas amarillas....".



Se nos fue abril. Esquivó nuestras ansias de apretar sus días de sol, y sus noches de tenue frescura. El mes de abril, fue un despojo y se llevó con él su destino de puente entre el verano y el invierno. Puente desbordado por una parva de hojas amarillas. Abril, alma gozosa de ser el agua fresca que reanima al viajero y última estación antes del gris que se extiende más allá de junio. ¡Y qué bonito estuvo este mes de abril! Se hizo presente, puntual, rebosante de luminosidad, golpeando suavemente en nuestras ventanas, delgado límite entre el confinamiento y la libertad. Invitándonos a salir, caminar, correr, empaparnos de su calidez. Él estuvo a tiempo, cuando le correspondía, y desde nuestro claustro pudimos ver su oferente belleza, tan al alcance y tan lejos nuestro. "Ven, aquí estoy, tómame", nos decía mientras creímos ver "el paso feliz de una golondrina conduciendo abril" (Raúl de la Torre). Pero no pudimos dejar que dorara nuestra piel. No pudimos beberlo aunque su copa rebozara. Las uvas maduraron, las hojas comenzaron a amarillar y caer, pero aquel banco de plaza nos esperó inútilmente. También el juego de los niños se balanceó con tristeza, al toque de aquella brisa suave, pero sin la alegría los chicos a peteco de los columpios. Abril, fuiste una melodía hermosa, pero que no pudimos escuchar. Suena a fracaso. Como los fracasos a que alude Joaquín Sabina, en su canción "¿Quién me ha robado el mes de abril?", que más que una pregunta suena como una suplica desgarradora. Para el autor, y los españoles, abril pertenece a la estación de la primavera, y un fracaso, o una pérdida, abrió la inspiración del poeta. "En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón". Y Sabina cuenta tres historias de ese saqueo: la del hombre de traje gris, que grita atónito quién se lo robó, porque le pasó la vida como un huracán y él ni cuenta se dio. O la chica que suspendió todas las asignaturas, porque un chaval la embarazó. Y se quedó sin abril, sin materias, sin el chaval y con sus lágrimas de desamor. O la mujer que se marchitaba frente al televisor, porque su esposo la abandonó por una peluquera veinte años menor. Ausencias, pérdidas y fracasos. Todos mascullando la misma pregunta, sobre el ladrón invisible que se llevó ese ensueño que guardaban en un cajón. "¿Cómo pudo sucederme a mí?" Para los tres, no haber podido disfrutar aquél abril de 1988, fue como para nosotros éste del 2020, de innúmeras pérdidas, que se nos escapó a borbotones, y ahora con el frío que insinúa mayo, hace más notable aquel desperdicio. Abril, fue siempre fuente de inspiración para la poesía serena de otoño, que los hermanos De la Torre trovaron desde jóvenes. Primero, describiendo un paisaje solariego. "Salgo a volar San Juan tu abril maduro, donde el reposo de la vendimia se ha propuesto un sueño póstumo para enterrar las penúltimas rosas. Salir, correr, silbar el viento, extraviar el pulso en el informal desafío de los pájaros. Caer cara al cielo, piel al cielo, y morir una y mil veces este otoño en San Juan". Para expresar, casi al final, el motivo central de tanta nostalgia: "Y tú tan lejana", se lamenta el poeta. Un símil de aquellas derrotas de los protagonistas de Sabina. Espejos de este abril, cercano y a la vez lejano, que hubimos de meditar desde las ventanas, añorando la cercanía de los seres importantes de nuestra vida, mientras en las afueras se escribía un libro dantesco, nunca imaginado, nunca vivido. ¿Quién nos robó el mes de abril? No sé. Se nos fue sin saber quién es el diminuto bandido que tuvo la infausta idea de birlar ese sueño. Que Sabina guardaba en un cajón y al que Raúl le cantó aterido de ausencias, entre un escenario ocre, poblado de hojarasca.



Orlando Navarro

Periodista