Señor director:



Muchas obras que se anuncian muchas veces no llegan a los lugares donde se necesitan. Me refiero a la situación vial que durante décadas afecta a la calle 5 en toda su extensión. Esta arteria es el límite entre Rawson y Pocito, incluso llega hasta Rivadavia. El problema de siempre es que es una calle angosta para el flujo de tránsito que tiene. Pero a la vez, en algunos sectores, la presencia de cañaverales a los costados, impide que haya una banquina, en caso de accidentes o bien de desperfectos en las movilidades. El problema es que sería imposible colocarse a un costado de la calzada, debido a que directamente no hay espacio. Es necesario que las autoridades correspondientes trabajen para solucionar definitivamente esta situación que afecta a miles de personas, tanto conductores, peatones como vecinos.