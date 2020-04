Señor director:



Soy integrante del grupo de amigos de la Esquina Colorada. Y esto es lo que pienso y vivo. Me pregunto: ¿cómo es posible que un desconocido e invisible virus, cambie 180 grados nuestras costumbres de vida, y nos quite gran parte de los afectos más puros que el ser humano tiene? La ciencia, la medicina, mira con sorpresa como se transforman en nubes que suben hasta el cielo, nuestros queridos abuelos, por ser los más vulnerables. Porque esta pandemia no tiene compasión con nada. Cada paso que da, deja huellas que nos las borrará ni el tiempo. Sólo lamentos, llantos, lágrimas de impotencia. Cifras incontables de seres humanos que parten sin decir siquiera adiós, cuando aún la vida les sonreía a pesar de la edad. A Dios Todopoderoso le ruego que ilumine y le dé poder a los científicos para eliminar para siempre al invisible, que tanto daño causa a la humanidad. De la noche a la mañana nos prohibió expresar nuestro amor, los sentimientos, como abrazar a nuestros abuelos, padres, hijos, hermanos, esposa, nietos, novias. Señor Dios: me arrodillo y te pido que pase pronto esto que parece un sueño o una película de terror. Deseo que pronto vuelva el abrazo, el beso que se da cordialmente en cada encuentro con nuestros seres queridos como así también con amigos. En fin, que el mundo vuelva a la normalidad. Dios nos proteja, y que de repente una luz divina ilumine a los científicos para lograr que esta maldita pandemia desaparezca, con la misma intensidad que llegó, para alivio de la humanidad y que todo haya sido sólo un sueño que no volverá jamás. Destruyó familias, ilusiones, proyectos sin cumplir, llantos sin consuelo por seres que partieron para no volver. Economías muy difíciles de ordenar. Que este sueño sea para unirnos más, y saber que de nada vale, ni el odio ni el rencor.



Juan Tapia DNI 4.267.325