Señor director:

Sarmiento dijo: "Las ideas no se matan". Yo, ante este presente deshumanizado, no son sólo las ideas las que no se matan, sino el reclamo urgente de personas preocupadas ante el avance de la inseguridad, confusión de valores impuestos por gobiernos populistas, totalitarios, que hacen tambalear a nuestros estados (forma democrática de convivencia organizada).

Dos acontecimientos graves que suceden en la actualidad, además de los que acontecen en Ucrania, Israel, etc. Uno de ellos es el secuestro de un militar disidente al régimen dictatorial venezolano de Nicolás Maduro, ocurrido en Chile hace unos días, como la muerte sospechosa, en Rusia, del opositor al régimen totalitario de Vladimir Putin, sin permitir entregar su cuerpo e investigación del suceso, a su madre y esposa. Estos hechos deben ser motivos suficientes para elevar la voz y reclamar nuestro derecho como ciudadanos de países democráticos en defensa insoslayable de la libertad y democracia. La lucha entre partidos de izquierda o derecha es una aberración, ante el peligro inminente de perder el orden y defensa de la democracia, que es la defensa a nuestra propia libertad y la de nuestros países americanos. Se trata de un reclamo de millones de personas en distintos lugares del mundo en pos de la seguridad, orden y libertad de nuestras naciones.