Señor director:



Quiero por este medio destacar el rol que está cumpliendo en estos momentos la Unión Vecinal Villa Angélica, en Rawson. Con mi familia hemos tenido la oportunidad de hacer uso de las instalaciones y hemos notado un avance importante en la institución. Si bien faltan algunas cosas, pero quiero mencionar lo positivo. Me resulta digno destacar la laboral que allí se realiza, fomentando diferentes tipos de actividades deportivas, culturales, sociales y comunitarias. Pero lo más importante para poner en valor, son las obras que se desarrollan con recursos económicos propios, remodelaciones edilicias, reacondicionamiento del lugar, recuperación de espacios, entre otras obras. He visto cómo los vecinos trabajan para poder realizar las diferentes tareas en la entidad. Me parece que sin el apoyo de ellos, no se podría avanzar. Es por ello que celebro la participación vecinal, sobre todo en los tiempos de descreimiento político que vive nuestra sociedad. Ojalá que la próxima vez que haga uso de las instalaciones, hayan podido cumplir con todos los sueños que desvela a la Comisión Directiva. Me pareció oportuno comunicar públicamente mi reconocimiento a la institución y agradezco a DIARIO DE CUYO por dar lugar a esta sencilla y humilde opinión.





Héctor Romero DNI 20.135.688

Rawson - San Juan