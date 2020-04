La Semana Santa, en aquel lejano San Juan colonial, era celebrada con respetuoso recogimiento y piedad, siguiendo rigurosamente los preceptos emanados de aquella estricta cultura Ibero-Católica. La típica tranquilidad de aquellos días se veía interrumpida por los distintos actos litúrgicos que ponían su nota de solemnidad y respeto. Como en otros lugares pertenecientes al dominio español, en San Juan esta conmemoración era muy esperada por los devotos y fieles. Según nos relatan los historiadores locales como Héctor Arias y Horacio Videla, para estos días se establecieron una serie de disposiciones que luego, en el transcurso del tiempo, perdieron vigencia. Una de ella se refiere a que se declaraba durante toda la semana una estricta feria judicial. Juntamente con este mandato, el entonces Cabildo, se preocupaba por atender todos los pormenores para que los distintos ritos sacros, resultaran meritorios y piadosos. En este sentido las calles eran aseadas y se prohibía a la población circular a caballo y en carretas por las calles donde se realizaría el recorrido de los vía crucis. Además los teatros y otros sitios de esparcimiento social, cerraban sus puertas al público, para reabrirlas jubilosamente recién llegado el Domingo de Pascuas. En cuanto a los principales actos litúrgicos que se efectuaron, sobresalieron las procesiones del jueves y viernes santo en torno a nuestra plaza principal, a la que asistían el clero en pleno, junto con órdenes religiosas, cofradías, autoridades políticas y todo el pueblo en general. Estas procesiones estuvieron encabezadas por la imagen de un Cristo flagelado y otras representaciones artísticas de la pasión. Otros ritos litúrgicos tuvieron como escenario la Iglesia Matriz, Santo Domingo, San Agustín y La Merced. Llegado el Sábado de Gloria (Sábado Santo), las campanas de loas, vaticinaban la ansiada Pascua, que ponía fin al recogimiento y a los días de abstinencias. En cuanto a las celebraciones en zonas rurales o alejadas, también se efectuaban fervorosamente los vía crucis, alrededor de alguna capilla. Si no asistía sacerdote, una rezadora laica respetuosamente dirigía los distintos actos y rezos. En tales ocasiones algunas familias exteriorizaban su espiritualidad, mostrando distintos objetos de la imaginería religiosa, fundamentalmente representaciones iconográficas de la pasión. Contrastado con esta estampa histórica, no podemos dejar de mencionar que la actual Semana Santa tiene ribetes inéditos debido a la situación que vivimos, no tiene parangón en los anales eclesiásticos, esto es a nivel universal, pero seguramente con una enaltecida piedad religiosa.



Por Edmundo Jorge Delgado

Profesor - Magister en Historia