La Liga Sanjuanina de Football fue el 31 de enero del año 1921, afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino. Realiza desde ese año, campeonatos locales dentro de su jurisdicción y también el campeonato provincial con intervención de las demás ligas oficializadas. Arrancó con catorce clubes oficializados, 7 de primera categoría, a saber: Atlético de la juventud, Atlético San Martín. Atlético Juan A. Graffigna, Sportivo Peñarol, Sportivo Desamparados, Atlético Los Andes y Sportivo Juan B. del Bono. Siete equipos de segunda categoría; Centro Deportivo Benjamín Sánchez, Sportivo Racing, Sportivo Árbol Verde, Atlético Ferroviario del Estado, Atlético López Peláez, Atlético Independiente, y Atlético El Globo (Mediados de la década de 1940. Las fotos nos muestran un torneo realizado en el ya destruido Estadio del Parque de Mayo en el Año 1950, "Año del Libertador''. Participaron todos los clubes de fútbol, oficiales y los de 2º categoría, como así las ligas de otros departamentos, la de Pocito y la de Caucete. Este torneo tenía la categoría de "Torneo Provincial''. Los premios eran otorgados por el Gobierno de la Provincia. Toda una fiesta del deporte y del fútbol en particular. Los clubes de pocos recursos dejaban el alma en la cancha y la pasión por saberse jugadores y llegar a la copa, hacía que cada club, cada jugador, dejara todo su profesionalismo por el honor de su camiseta. Era amor y pasión por su club, y no especulativos intereses económicos que muchas veces no dan lugar a la amistad. Los tiempos han cambiado, la pasión detrás de la pelota, todavía sigue intacta. Sólo he seleccionado 3 fotos, ya que colocar todas y de todos los clubes, (son más de 50) no habría lugar en la página, no obstante están allí, estancadas en el tiempo, cuando la alegría de los jugadores está presente.

"Torneo Provincial de Fútbol'', año 1950. Club Sportivo Peñarol, Club Sportivo Graffigna y desarrollo del torneo en el Estadio del Parque de Mayo. (Fotos: José Mazuelos)

Por Leopoldo Mazuelos Corts

