Señor director:



En pleno centro de la ciudad de San Juan, observé algo que en principio me causó risa, pero luego pensé y me preocupé. Tanto es así que decidí escribir esta carta a DIARIO DE CUYO, con el fin de que las autoridades municipales tomen nota de este tema y actúen a la brevedad. Se trata de que en varias esquinas del centro hay semáforos muy antiguos cuya luz verde dejó de tener ese color para ser turquesa. Yo pensé que tenía problemas visuales, pero no es así. Los semáforos son de color turquesa en vez de dar luz verde. Algunos están en las esquina de Laprida y Mendoza, Laprida y General Acha, entre otras. Pero también es cierto que son aparatos vetustos y que es una vergüenza que todavía estén en funcionamiento. Es imperiosa la necesidad de colocar semáforos modernos e inteligentes con luces led y que informen cuántos segundos hay que esperar o bien para cruzar la calle. Es de esperar que el municipio capitalino cambie estos aparatos, porque llevan a confusión e incluso las personas dudan si tienen o no problemas visuales.

Lucrecia Miranda

DNI 20.726.025