Señor director:



Acabo de tomar conocimiento de la renuncia del periodista Luis Eduardo Meglioli al cargo de Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, lo cual me produjo al mismo tiempo una sensación de frustración e impotencia. Desde mi punto de vista personal, fue un excelente gestor cultural (tarea que pocos saben o logran realizar). Mantuvo, en general, muy buenas relaciones con todas las instituciones culturales de la provincia y no hizo diferencias ni banderías. En lo particular, le estoy muy agradecido de que en 14 años de existencia del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan - que formé y presido desde su fundación -, siempre recibimos de él un total apoyo a todas nuestras actividades. Lamento mucho que el gobierno de la Municipalidad de la Capital no lo haya sabido valorar y retener. Sinceramente, no dejo de pensar que esto signifique una involución en lugar de una evolución.





Mg. Guillermo Kemel Collado Madcur

Presidente del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan