Señor director:



Estuve de viaje, y a mi regreso, me entero que el señor Luis Meglioli, quien daba prestigio al cuerpo de funcionarios de la Municipalidad de la Capital, ya no es parte de ella. Esto me sorprende, no sólo por estar hablando de una bella persona, prudente, honesta, culta, especial para el cargo que desempeñaba. No puedo dejar de expresar mi desagrado. A la vez que hago mi pedido, por si esta medida pudiera revertirse, pese al paso de varios días. Estoy segura que será apoyada por muchos conciudadanos que reconocemos su valiosa labor.