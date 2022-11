Los republicanos estaban cada vez más cerca de lograr una mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a primera hora de ayer jueves, mientras que el control del Senado estaba en el aire, dos días después de que los demócratas evitaran una "ola roja" republicana en las elecciones de mitad de mandato.



Los republicanos habían conseguido al menos 210 escaños en la Cámara de Representantes, según las proyecciones de Edison Research, ocho menos de los 218 necesarios para arrebatar la Cámara a los demócratas y frenar de forma efectiva la agenda legislativa del presidente Joe Biden. Aunque los republicanos siguen siendo favoritos, hay 33 contiendas en la Cámara de Representantes que aún no se han decidido incluyendo 21 de las 53 carreras más reñidas, según un análisis de Reuters de los principales pronósticos no partidistas, lo que probablemente asegura que el resultado final no se determinará durante algún tiempo. El destino del Senado es mucho menos claro. Cualquiera de los dos partidos podría hacerse con el control de las elecciones en Nevada y Arizona, donde los funcionarios están revisando metódicamente miles de votos sin contar.



Un resultado dividido significaría que la mayoría del Senado se decidiría en una segunda vuelta en Georgia por segunda vez en dos años. El titular demócrata, Raphael Warnock, y el aspirante republicano, Herschel Walker, no alcanzaron el 50% el martes, lo que les obliga a disputar un balotaje el 6 de diciembre.



RESULTADOS DISPARES

El partido en el poder sufre históricamente grandes pérdidas de votos en las primeras elecciones a mitad de mandato de un presidente y Biden ha tenido que lidiar con bajos índices de aprobación en las encuestas. Sin embargo, los demócratas lograron evitar la amplia derrota que los republicanos habían anticipado. Los resultados del martes sugieren que los votantes castigaron a Biden por la mayor inflación de los últimos 40 años, al tiempo que arremetieron contra los esfuerzos republicanos por prohibir el aborto y poner en duda el proceso de recuento de votos del país.



Por Joseph Ax y Tomás Cobos

Agencia Reuters