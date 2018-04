Señor director:



Con mucha indignación observo todos los días como algunos vecinos de diferentes barrios riegan las calles asfaltadas, todos los días del año. Esta práctica no es necesaria. Pero además, ocasiona un gran perjuicio para todos, ya que sabemos que el asfalto en sí no es de buena calidad y con el agua se erosiona, quedando el pedregullo suelto al perder el alquitrán. Uno de estos hechos sucede en el Barrio Aramburu, cerca de la plazoleta San Juan Pablo II, Rivadavia, como en otros barrios de Chimbas y Rawson. Realmente, creo que los vecinos lo hacen por ignorancia. Por lo cual se hace necesario hacer campañas por los medios para que se eviten estas prácticas que no sirven, excepto para romper el asfalto que tanto cuesta.