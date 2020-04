Señor director:



El pasado viernes 3 de abril fui a cobrar mi jubilación. ¡Qué locura! miles de personas de todas las edades, más adultos mayores que de los otros. Caminamos varias cuadras, al Norte, Sur, Este y Oeste. No nos quedó ningún punto cardinal por caminar. Los vivos de siempre colándose en la fila que respetaban la distancia. Avanzábamos de a uno. ¿De qué nos valió la cuarentena? Los policías llegaron más tarde a poner orden y mantener las distancias. Llevaba cuatro horas de cola y empecé a sentirme mareada y "a ver lucecitas". Después de esto viene el derrumbe, me senté en la saliente de una verja, comí un caramelo y descansé veinte minutos, pero seguía mareada. Pasaron dos chicas policías llevando a una anciana. Me acerqué y les dije mi situación. Muy amablemente, una de ellas, llamada Sabrina, me tomó del brazo y me acompañó hasta la sala de pagos. Pude cobrar y regresar sana a casa. Pedí ayuda al Señor para poder cobrar y que no me pasara nada malo. Él me escuchó y mandó un ángel llamado Sabrina para lograr el objetivo.