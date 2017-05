Señor director:



Quiero manifestar públicamente, mi denuncia hacia, el Ministerio de Salud Publica de la Provincia. Es por eso que solicito al Defensor del Pueblo que tome medidas al respecto. No es posible que los ciudadanos de San Juan que tienen que ir a los Centros de Salud, deban pasar una odisea al momento de la atención.



En mi caso particular fui al centro de salud "René Favaloro'', de Rawson, (Traumatología). Me presenté a las 6 de la mañana. No encontré turno. Me dijeron que tenía que volver al otro día sobre las 4 ó 5 de la mañana y esperar que los guardias de una empresa privada, nos den el número para luego, a las 7 horas nos anoten para ser atendidos.



En dos ocaciones me ocurrió no encontrar turno y me quejé de la situación. Me dijeron que viniera a las 10 de la noche y esperara cuidando el lugar. Ahora bien, sólo dan 12 turnos y empiezan atender 8,30.

En ese sentido, hay personas que, dado su estado delicado, no pueden permanecer tanto tiempo de vigilia, por la inoperancia del sistema.



En primer lugar deben colocar más profesionales en la materia. Los turnos deberían darlos un día antes para el otro día o para cuando corresponda, y así evitar este trastorno, que sólo provoca enfermar más a las personas.



Señores gobernantes pongan un poco más de atención a estos flagelos que hacen demasiado mal. Busquen una inmediata solución para que tengamos una Salud Pública eficiente porque la actual no sirve.