Señor director:



Hace 2 años asumimos la función de representar y defender a los matriculados y nuestra querida profesión. Desde el comienzo nos propusimos escuchar a los psicólogos, sus inquietudes, dudas y necesidades. La tarea no fue nada fácil, emprendimos diversos proyectos ambiciosos, todos ellos, en pos de la mejora laboral y situacional de los profesionales en cada área y repartición donde se encontraran ejerciendo. Hoy en día podemos decir que algunos de esos objetivos fueron cumplidos, otros se encuentran aún en desarrollo. Esta, fue una etapa de aprendizaje, aprendimos a hacernos escuchar, a poner no solo en palabras sino en acciones concretas nuestras necesidades, situación que no fue nada fácil pero si, gratificante al ir logrando no solo mejoras sino ganando espacios. Quienes tenemos la profesión de escuchar, acompañar, aprendimos a hacernos escuchar a construir día a día la jerarquización de nuestro rol. Este año, no solo celebramos el Día del Psicólogo como una mera celebración sino con la convicción de que nuestro compromiso para con la sociedad y nuestra profesión, se vieron redoblados y fortalecidos. Aprendimos a desempeñarnos en un nuevo contexto, asumiendo la responsabilidad de ser agentes de salud y sostén frente a lo desconocido, frente a aquello que incluso a nosotros como personas nos atemorizaba, brindando escucha, atención, orientación. Por tal motivo saludamos a todos los profesionales de la Psicología y les decimos gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes por la tarea realizada.





Lic. Gema Galván

Presidente

Colegio de Psicólogos

Lic. Bibiana Noe

Vicepresidente