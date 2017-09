Señor director:



La Ley 26.363, vigente en lo referido al otorgamiento de Licencia para Conducir es discriminatoria y atenta contra todos aquellos que han cumplido los 65 años de edad (jubilados). Es discriminatoria porque nos obliga a que cada un (1) año tengamos que renovar nuestra licencia abonando $475, cuando para todo aquel que sea menor se le otorga por cinco (5) por $525. Es injusta porque $ 475 x 5 = $2.375, si esto no es discriminación; me informan cómo lo denominan. Es injusta porque el espíritu de la Ley es que a la personas mayores el Estado nos proteja y no nos esquilme. Que nos revise una vez al año para comprobar que estamos aptos para conducir, perfecto. Pero no para que el organismo recaudador -Emicar- nos cobre la suma que he abonado en el día de la fecha para poder seguir conduciendo mi automóvil.



El Estado debe procurar recaudar fondos para mantener la super y ociosa estructura burocrática que ha creado -sin necesidad-, pero debe ser prudente para cuidar a los mayores que hemos dado y; seguimos activos generando recursos genuinos en la parte privada, aún después de haber cumplido los 65 años. Aclaro que tengo 75 años y todos los días camino a Tribunales llevando causas de mis clientes. Espero que algún Legislador tome la posta de reparar la injusta situación por la que estamos siendo sometidos los jubilados.