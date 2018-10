Señor director:



Es muy importante y loable que en distintos puntos de Capital y departamentos del Gran San Juan, se hayan colocado semáforos inteligentes con tecnología de iluminación Led, como también la incorporación de "segundero'', en algunos de aquellos que no han sido todavía reemplazados. Esta es una posibilidad de cruzar las calles y avenidas con mayor tranquilidad y seguridad. Sin embargo, esta debe ser una tarea en la que no hay que claudicar. No hay que dejar de colocar estos semáforos modernos, porque está en juego la vida de las personas. Es de esperar que los intendentes de los distintos municipios de la provincia, aunen esfuerzos en pos de fomentar la seguridad vial en toda la provincia.