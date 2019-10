Señor director:



Antes de las elecciones provinciales, las inauguraciones de semaforización en los municipios de Capital como también en los del Gran San Juan, es decir Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía y Rawson, eran de todos los días. Sí, como sucede siempre antes de una elección. Entre esas inauguraciones estaban aquellas de semaforización inteligente o al menos con segunderos, algo que brinda seguridad tanto a peatones como conductores. Pero, resulta que ya no se menciona ni se hace nada de eso. No hay nuevos semáforos. Esto es de gran importancia porque se trata de cuidar la vida humana. Se hace imprescindible que los intendentes ejecuten estas obras y que no queden mal parados de acuerdo a los resultados obtenidos. La seguridad de los vecinos de toda la provincia lo merece.





Marcelo Hernández DNI 12.920.209