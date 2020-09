Señor director:



Hace un año que se llevaron a cabo las elecciones generales en el país y la provincia. Como siempre ocurre, en plena campaña electoral, se apuraban las inauguraciones de obras en todas partes. San Juan no era la excepción. Por lo que en varios municipios se "estrenaba" la semaforización inteligente o al menos con segunderos, ya sea en Capital como en los departamentos del Gran San Juan: Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía y Rawson. Es una pena que hayan dejado de trabajar a ese ritmo, debido a que este sistema de semaforización es más efectivo y salva vidas. Ya no hay nuevos semáforos y en pleno centro de la Capital todavía hay aparatos que tienen más de 50 años de antigüedad. Por tal motivo se hace necesario que los intendentes dejen de poner excusas con el tema de la pandemia, porque los impuestos se pagan y no se ven obras desde la campaña electoral de hace un año. Debemos ser honestos y trabajar todos, sin excepción por un San Juan mejor. La seguridad de los vecinos de toda la provincia lo merece.

Marcelo Hernández

DNI 12.920.209