Señor Director:

Los vecinos de Trinidad, en Capital pedimos por la urgente finalización de las obras en la Plaza "Almirante Guillermo Brown''; insignia de nuestro distrito y que no fuera puesta en valor desde la intendencia del doctor Enrique Conti a la fecha. Durante el 2017 y en los meses previos a las elecciones, se iniciaron las obras de restauración y recuperación de dicho espacio verde. Pudieron observarse cuadrillas trabajando, incluso hasta los días domingos, en los que derribaron las añosas palmeras existentes. Pero lo extraño es que desde la finalización de las elecciones hasta la fecha, el retraso en las obras fue notable. El número de operarios trabajando se redujo considerablemente y aún queda mucho por hacer, como la recuperación de la fuente, el pasto de los canteros, de sendos circuitos saludables y sus luminarias; reconstrucción de las acequias de riego y desagüe y de gran parte de los veredones de piedra laja. Hoy, hace ya tres meses que la arboleda no es regada como corresponde y como consecuencia, muchos de los plátanos ubicados sobre calle Tucumán están secándose, siendo grave e instando a los vecinos a realizar las denuncias legales del caso contra las autoridades municipales y provinciales. Por favor, no dejen secar este pulmón verde que requirió de décadas para crecer.



Finalmente reitero el beneplácito con el que los vecinos trinitenses observamos las obras de puesta en valor de nuestro principal espacio verde, pero también nuestra preocupación por que no se dilaten en demasía sus los tiempos de ejecución.