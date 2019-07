Señor director:



En primer lugar quiero decir que vivo en Caucete. Muy pocas veces suelo ir a la ciudad de San Juan. Hace unos días fui a pasear con mis tres hijos pequeños con la idea de disfrutar recorriendo nuestra Capital. En un momento dado quise ir con ellos a un centro comercial ubicado en la calle Scalabrini Ortiz y Circunvalación. Preguntando a la gente, me dijeron que la Línea 12A llega a ese lugar. Pero se demoraba mucho. Así es que hice parar a otro colectivo de la Línea 12 para preguntar. El chofer me dijo que sólo va esa línea los domingos y feriados. Además, que no llega a ese lugar otra línea de colectivo. Eso me pareció ridículo y hasta una falta de respeto a los usuarios, que no haya líneas que lleguen a ese sitio, debido a que hablamos de una zona densamente poblada, en la capital de la provincia. El servicio de micros funciona gracias a los subsidios estatales. Es decir, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Me parece un despropósito que los lugares más concurridos sean privativos para quienes tenemos que usar obligatoriamente el servicio de colectivos. Ojalá el Gobierno haga algo con esta situación.





Silvia Troncoso Avila DNI 35.094.783