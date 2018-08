Señor director:



Soy una persona mayor, jubilada, que creía que cuando llegara a esta etapa de mi vída tendría algunos problemas resueltos, pero veo que no es así y que cada vez se complican más las cosas. Me refiero, especialmente al tema de la salud. El servicio que me ofrece PAMI, por el cual teóricamente aporte gran parte de mi vida es lamentable. El sistema de atención y de otorgamiento de turnos no se ajusta a las necesidades que tenemos los más viejos, quienes deberíamos contar con un servicio rápido, por no decir inmediato, a cualquiera de nuestras dolencias.



El tema es que el tiempo sigue pasando, en algún momento desapareceremos y no hay perspectivas de que la situación mejore.