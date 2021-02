Señor director:



En la medida que se ha producido una meseta respecto de los contagios de Covid-19 la gente está saliendo más confiada a la calle, lo que me parece muy bien ya que con los cuidados correspondientes hay que desterrar el temor a esta enfermedad. A nivel internacional se habla de nuevas cepas y de nuevas olas de contagio, pero hasta tanto eso no nos afecte en nuestra provincia se tendría que seguir con el fortalecimiento del sistema de salud, especialmente de los puestos sanitarios, microhospitales y hospitales departamentales que son los que durante esta pandemia se han mostrado deficientes. No sólo estoy hablando de que no hay lugares de internación, sino también faltan ambulancias y personal médico en guardias o para la atención diaria.



Hay que aprovechar todo el tiempo que se disponga para seguir invirtiendo en salud. La pandemia todavía no ha pasado y hay que estar preparados por cualquier emergencia, más allá de que se haya iniciado la vacunación.



Soledad del Valle Quinteros

DNI 16.998.383