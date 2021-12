Señor director:



Hace mucho tiempo que el respeto al prójimo no es considerado esencial por la sociedad argentina. Sólo basta con observar las escenas de la vida cotidiana, en diferentes ámbitos. Prevalecen los insultos, las descalificaciones y humillaciones, el desprecio a la vida digna, la soberbia, el egocentrismo, la carencia de la educación. Me pregunto cuál es el futuro como sociedad en medio de esta notable ruptura de las relaciones interpersonales. Y lo peor es que mucha gente no toma conciencia de esto.



El problema radica en cada hogar, en el seno familiar, en las dificultades que tienen los padres para educar y proporcionar acciones ejemplificadoras. El error está en dejar que la escuela, la docencia, exclusivamente eduque, enseñe y forme a los chicos, los prepare para la vida. La falta de respeto a los semejantes es deprimente, triste, preocupante. A cada instante se escuchan barbaridades, improperios, palabras irreproducibles en las relaciones interpersonales. Escasea el buen trato, el afecto, la valoración a los demás sujetos. Nada importa, da lo mismo ser respetuosos o no. Hay una cultura de la resignación, del desinterés por cambiar la manera de ser. Y estos fenómenos visibilizan lamentables consecuencias sociales.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927