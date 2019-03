En un piringundín arrabalero hay fiesta con violín, guitarra y bandoneón, pasando música habanera, polcas y candombes. De pronto dos hombres, al impulso de esa mezcla de ritmos pegadizos, saltan al ruedo y comienzan a contonearse, dibujando unos pasos indescifrables, al principio, pero que luego se fueron afirmando en algo definido. Sin saberlo protagonizaban la etapa fundacional del tango. Estamos en Buenos Aires, entre 1850 y 1880, fecha entre las cuales los escritores ubican, aproximadamente, cuando dio a luz nuestra máxima expresión musical. Los gringos de toda Europa bajaban como hormigas en el puerto de Buenos Aires, se recluían en los conventillos y desde allí buscaban laburo. En Italia, España, Polonia o Alemania, habían dejado sus mujeres, a las que prometieron traer una vez que se afirmaran en su nueva tierra. Por la noche, la sangre empujaba y el apetito pugnaba por ser calmado. Entonces floreció al ambiente prostibulario. Era mucha la demanda y poca la oferta, por lo que se importaron muchachas dispuestas a atender esas necesidades, y de paso ganarse el "guyón''. Mientras los hombres aguardaban su turno, los "cafisios'' de entonces, para entretenerlos, contrataron aquellos grupos musicales, que desplegaban la música habitual de esos tiempos. Queda asentado que al principio, el tango se bailó entre hombres, pero no fue por mucho tiempo. Y en un comienzo, también, en esos bares o prostíbulos de las orillas, los hombres pagaban para bailar con compañera. Luego ya no hizo falta pagar. La mujer elegida aceptaba quedar envuelta en ese ritmo que tiene mucho de intimidad y de secretas fantasías llenas de sensualidad. ¿Cuál fue el primer tango, el primer autor, el primer cantor? No se sabe. Para ver la actuación de esos primeros intérpretes, había que estar presente, pues no había ni tan siquiera radio, por lo que aquellas quedaron grabadas solo en el imaginario de los habitués. Los cantores, debemos suponer que se fueron trasladando desde los antiguos payadores, que poco a poco fueron acomodándose a esa nueva melodía. "Soy nacido en Buenos Aires, me llaman el porteñito'', dice una de las primeras composiciones. A Angel Villoldo (foto), su autor, se lo llama el padre del tango, tal vez algo presuntivamente, porque como queda dicho nadie puede adjudicarse su invención, pues reconoce múltiples orígenes. Pero al decir de Néstor Pinsón, Villoldo fue el gran transformador del tanguillo español, los cuplés, las habaneras, convirtiendo esas músicas en el nuevo son del Río de la Plata. En "El porteñito'', compuesto en 1903, Villoldo deja uno de los testimonios más antiguos del amanecer tanguero. Su tema es el compadrito bailarín, rápido para las minas y también para el visteo, a quienes osaban desafiar su coraje.