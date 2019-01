Señor director:



Tengo entendido por información que me pasaron que cortaron árboles del Neuropsiquiatrico de Zonda, esta actitud vuelve a poner en evidencia la falla que cometen muchas autoridades que no se asesoran con personal idóneo en el tema. San Juan no necesita que se le corten árboles, de no ser una excepción por encontrarse en mal estado o peligro de caída del mismo. San Juan si necesita, y lo sabemos todos, ampliar su cinturón forestal en el interminable desierto que nos rodea. No veo justificación para que esto suceda y más aún cuando en ese lugar hay gente internada, que el único entretenimiento que tiene es salir a caminar por sus calles internas con sombra de estos árboles. ¿Qué piensa quien ordenó esta obra? ¿Que los pacientes se sentarán al sol con 40º de temperatura? Espero den marcha atrás y no causen este daño a la naturaleza de nuestra provincia. Ya tenemos recientes ejemplos de ineptitud en ese aspecto .

Carlos Paroli DNI 11.793.281

Pocito - San Juan