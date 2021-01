Señor director:



No se puede vivir a tarifazos. El combustible ya aumentó 3 veces en pocos días. Suben los alimentos, el calzado, la ropa, todas las cosas esenciales. Soy un humilde trabajador que, junto con mi esposa, sufrimos cada vez más para llevar el pan a nuestra mesa. Sé que es la misma situación que padecen la mayoría de los argentinos. Con esto quiero decir, en especial a las autoridades nacionales que ya no damos más. No podemos vivir así, en un país que lo tiene todo. En la historia de nuestro país se puede observar por los hechos acontecidos que, por causa del egoísmo de quienes en suerte se hacen cargo de gobernar, las acciones de gobierno fueron nefastas. Sólo son beneficiados los que adhieren al gobierno que es elegido. Me remito desde 1983 a la fecha. Ni mi familia ni yo comulgamos con ningún espacio político. Somos independientes y ya estamos cansados de tanto sufrir. Ruego y hago este clamor como lo hizo el apóstol Juan en el desierto, que por favor, los funcionarios públicos de todos los rangos, se pongan la mano en el corazón y trabajen de verdad en sacar al país adelante.

Juan Domingo Bordagaray

DNI 22.937.376