Señor director:



Ayer, jueves, a eso de las 8.15 de la mañana, transitaba por el interior de la Avenida de Circunvalación a la altura de calles Matías Zavalla y Scalabrini Ortiz. Miro hacia un costado porque algo me llamó la atención. Dos mujeres vestidas con ropa de gimnasia trotando por un costado de la autopista, sin tener en cuenta el peligro de muerte al que estaban expuestas, como también poniendo en riesgo a los conductores y sus vehículos ante una situación de accidente que seguramente habría terminado en desgracia mortal. Eran dos mujeres jóvenes. Supongo, por sentido común, que saben que está prohibido hacer ejercicios físicos como trotar o caminar por esta ruta. Este es tan sólo un ejemplo, porque en distintos momentos se ven hombres y mujeres haciendo pedestrismo en distintos lugares del anillo vial. Es de esperar que con la instalación de cámaras de vigilancia que se han colocado en diversos lugares, las autoridades actúen de acuerdo a lo que dicen las leyes. No sólo para que la Justicia multe a quienes cometen esta clase de actitudes negligentes, sino para que ya no se tiente a la muerte como el caso de estas dos personas.

Eliana Archimó

DNI 15.189.26