Señor director

He visto con gran satisfacción la campaña que se está realizando para reducir la gran cantidad de terrenos baldíos abandonados que hay en Capital. Sé que algunos no puede gustarle, pero considero que es muy positiva ya que se terminará con algunas zonas peligrosas, además de conferirle a la ciudad una aspecto diferente. Sé que no es un momento muy adecuado para imponer exigencias de cierre, limpieza y otros cuidados, por la misma situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia. Pero en algún momento hay que comenzar sino nunca se termina de alcanzar el objetivo de ordenar la ciudad que tanto anhelamos. Sigamos adelante con este plan y en poco tiempo tendremos una ciudad un poco más segura, mejor iluminada y con una mejor estética, que también es importante.