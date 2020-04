Señor director:



Durante este tiempo en el que el mundo está combatiendo la pandemia de Covid-19, debemos estar atentos y prevenir en lo posible. Todas las medidas que se tomen a nivel personal, familiar y vecinal, pueden contribuir para que la sociedad pueda salir adelante. Me refiero muy en especial a cuidar la higiene, no solo en nuestros hogares, sino que debemos ser cuidadosos con los residuos domiciliarios. Es decir, no dejar la basura en cualquier lugar, sino en los recipientes destinados a tal fin. También, debemos sincronizar las acciones con los municipios, para que los recolectores retiren la basura cada día sin que queden restos en la calle. También como vecinos debemos colaborar en no arrojar residuos a las acequias. Hay que tener en cuenta que también estamos previniendo que el mosquito transmisor del dengue pueda afectarnos. Cuando tomemos como hábitos la higiene en todo nivel, habremos conseguido la victoria sobre muchas enfermedades solo con buenos hábitos, tan sencillo como mantener eso.