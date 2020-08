Señor director:



Soy una de las tantas ciudadanas de Caucete que en estos momentos nos encontramos en una etapa de aislamiento necesaria para evitar la propagación del coronavirus. Con satisfacción, veo que la mayoría de la gente de este departamento ha tomado conciencia de la gravedad a la que se expone y, por lo tanto, adopta las medidas de seguridad que le son posibles. En una de las salidas que tuve que hacer de mi hogar para buscar alimentos, me percaté que en todos los negocios los dueños o empleados me recibieron debidamente ataviados con barbijo, guantes de latex, en algunos casos mascarillas y hasta lentes de protección. Además en todos los locales se había dispuesto una mesa con alcohol líquido, alcohol en gel y toallas de mano para higienizarse debidamente. Todo, en medio de un protocolo que no permitía atender a una o dos personas a la vez. Me parece que todas estas precauciones son necesarias en este momento y que la gente ha entendido que debe tomarlas sin necesidad que haya alguien controlándola o aplicando multas. Creo que de ahora en más se aplicará eso de la nueva normalidad y estará basada en evitar las aglomeraciones y descuidarse en materia de higiene y medidas precautorias. Ahora todos nos preguntamos en qué momento dejamos entrar el virus y es ahí cuando debemos respondernos: cuando nos relajamos y creímos que podíamos volver a una vida normal a la vieja usanza. Lamentablemente, por mucho tiempo, esto no podrá ocurrir y tendremos que acostumbrarnos, como nos dicen, a convivir con el virus.



Isabel Poblete de Pérez

DNI 16.398.566