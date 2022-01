Señor director:



El costo promedio de un siniestro vial grave en 2021 fue de U$S 37.862. Además de los "costos no valuables" de la pérdida o lesión grave de seres queridos y de familias destruidas existe un costo social de los siniestros viales. Determinar los Costos que los Accidentes del Tránsito demandan a la sociedad en su conjunto, no resulta una tarea sencilla. Muchos de los valores a considerar no pueden obtener una ponderación precisa en función de la gran dispersidad de criterios a la hora de fijarlos en los casos concretos. Rubros tales como, "lucro cesante" y "daño moral" por la pérdida de vida o, las disminuciones de las capacidades físicas o psíquicas de los lesionados, ostentan valores totalmente dispares (a similar perjuicio) en las jurisdicciones del país resultando imposible, literalmente hablando, el determinar valores promedio. Conscientes de ello, por generar herramientas útiles para la merituación de los costos económicos que la problemática le genera a la sociedad, el ISEV ha desarrollado (desde fines del siglo pasado) un primer paso en la materia, imitando metodologías internacionales probadas en la confección de una Matriz de Costos Básicos Sociales derivados de los accidentes graves del tránsito. El costo total, que incluye además a la inmensa cantidad de accidentes leves supera largamente la cifra que se alcance con esta matriz. Ahora bien, este piso mínimo determinado para el año 2021 se ubica entre el 1.9 y 2.1 % del PBI nacional. ¿Cuánto invertirá nuestro Estado (nacional, provincial, municipal) en 2022 para evitar o disminuir las consecuencias de esta verdadera "enfermedad" que padece nuestra sociedad?

Dr. Eduardo Bertotti

Director ISEV