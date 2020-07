Señor director:



Realmente me siento muy apenado por el estado de abandono en el que está el Parque Federico Cantoni, en Rivadavia, que incluye el Autódromo "Eduardo Copello" y el Jardín de Los Poetas, cuya vía de comunicación es la Ruta Provincial Nº 12, antiguo camino a Calingasta. Ninguna administración municipal hizo obra alguna como para promocionar un sitio al que los sanjuaninos van por su arboleda, el aire puro y la posibilidad de hacer un asado o simplemente disfrutar una jornada en familia. Es cierto que alguna vez a un intendente se le ocurrió hacer un plan con maqueta incluida de lo que podría ser ese lugar. Pero algo habrá ocurrido que no se hizo y todo sigue abandonado. De noche es una boca de lobos y de día, el público que llega no sabe cómo ubicarse para estar cómodos. No hay servicio de agua potable, tampoco baños ni energía eléctrica. Sugiero que con un buen proyecto y ejecutando obras en etapas, ese lugar sería de gran beneficio económico para emprendedores que quieran invertir, como para empresarios y claro está, para las recaudaciones impositivas del municipio. Ya nadie cree en las excusas del arco político universal de que nada se puede hacer por causa de la pandemia. Si hay voluntad de hacer, pese a cualquier circunstancias, se hace.



Rodolfo Mattei

DNI 10.290.684