Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo está mamá? Por aquí siempre pensamos que deben estar bien, allí donde se encuentren. Y de Daniel, ¿qué me cuentas? Pienso que los debe estar divirtiendo muchísimo. Tenía seis años cuando partiste, pero ya sabías de su espíritu simpático y travieso. Así fue toda su vida y al irse allá, con vos y mamá, dejó una familia y un tendal de amigos, que siempre me preguntan por él. El otro día estuve releyendo una carta que te mandé cuando estabas internado en Buenos Aires. Me ví otra vez de pantalones cortos, con diez años, cuando de a poco fui desarrollando un gusto por comentar todo lo que veía o leía. Así que cuando mamá me dijo que te escribiera algo, lo único que se me ocurrió fue ponerte al tanto de las noticias deportivas del momento. Espero que lo hayas entendido, porque no es el tipo de cartas para un padre que hacía más de dos meses que no veía. Pero no te iba a amargar por lo que sentía por tu larga ausencia, y con los negros presagios sobre cómo podría terminar todo. Así que lo consulte con mamá y me dijo que si, que le parecía bien. Es más, que te iba a gustar. Te conté que Oscar León se había clasificado subcampeón argentino de resistencia, que Del Bono había ido a jugar a La Rioja, que en básquet, en fin, novedades de ese entonces. Mamá me dijo que cuando la leíste vos sonreíste, y dijiste algo así como que mi carta era todo deporte. Y bueno, entre otras cosas es lo que aprendí de vos en esos años que te tuvimos. Y toda tu pasión volcada en Del Bono, en tu amistad con don Tulio del Bono, con Acevedo Castro, con el Fito Youngerman, dirigentes del club, luego de que vos lo fueras también. Y el contacto con los jugadores que solían ir por casa a buscar alguna solución para sus problemas. ¿Sabés? me quedaron muchas cosas tuyas, pero eso de ir a la cancha con vos no tenía precio. O aquella tarde que fuimos con los tíos Nahún y José Nehín, a ver a River que jugaba con Atlético de la Juventud en el estadio del Parque de Mayo. Y conocí a Carrizo, Labruna, Walter Gómez. O la noche que me llevaste al Luna Park nuestro, para verlo a Elio Ripoll, del cual eras hincha. "Ahí viene'', me alertaste, y ví pasar al lado mío al gran Elio rumbo al ring. Saltaba como una gomita y era la gran promesa de nuestro boxeo. Como tampoco nunca me olvido que me llevaste a una convocatoria radical, pues venía Arturo Frondizi. Lástima que no llegaste a verlo presidente, que fue en 1958, unos meses después que partieras. ¿Ves en qué ocupe el espacio de esta carta? Me salió otra vez contarte cosas y tratando de no ponerte melancólico, con la que pasamos los años que vinieron después de tu partida. Eso ya paso. Todos estamos bien ahora y mamá, bueno, mamá fue una fiera para sacarnos adelante. Tan hermosa y tan valiente, como una pantera defendiendo sus crías. Hoy es tu día papá y volví a ser niño como aquella vez de la carta que te mande a Buenos Aires. Te quiero, viejo. Ya no me pasa lo de aquellas primeras noches, cuando veía tu imagen por todos lados, como estampada en la bóveda celeste y estrellada, y tu sonrisa gardeliana. No me pasa, pero lo conservo, aquí en este corazón del que nunca te fuiste. Feliz día, papá.



Orlando Navarro

Periodista