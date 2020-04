Quiero compartir con los lectores de DIARIO CUYO, esta información, basada en un gesto muy lindo del señor César López, al que no conozco personalmente. Pero tuvo la gentileza de buscar mi número de teléfono, para decirme que, siendo lector por años de este tradicional medio de comunicación, le habían gustado mis notas, y me solicitaba si podía escribir al respecto. Comprendí, la pasión que en él había, al explicarme brevemente sobre cada tema. No dudé de poner las letras al servicio de tan lindo fin, teniendo en cuenta la importancia la ciencia, el trabajo y la cultura.





* Día Mundial de la Salud



Por la situación presente, cada habitante del mundo tiene conciencia sobre el valor de la salud, y el orden prioritario que ella representa. Por eso nuestro homenaje a todos quienes prestan el servicio de salud en el mundo, en especial en nuestro país.





* Día del trabajador telepostal



Los jóvenes poco conocen al respecto. Este párrafo lo escribo como homenaje de este ciudadano, César López, a su abuelo, quien era telegrafista. Le hizo comprender, cómo aquellos pequeños "alambres'' podían cumplir un rol tan importante a la comunidad, informando. Manejando ese aparato, 3 veces más grande que una máquina de escribir. Los mensajes portadores eran esperados con ansiedad. Hay que recordar los terremotos vividos, accidentes, revoluciones. Sólo existía este medio: correo y telégrafo ( tele tipo). Se preocupó en ir a la Escuela Obreros del Porvenir, donde él, cuando alumno, los veía con cariño. Pero, no le supieron dar respuesta. Estaban desaparecidos. Un recuerdo especial para estos servidores públicos.





* Día de la Zamba:



Aunque la danza nacional es el pericón, la zamba se ganó un lugar privilegiado dentro de la cultura argentina. El origen de su día y la canción que lleva la fecha en su nombre encierran muchas conjeturas y misterios. Engarzada nuestra tierra con el amor al terruño, dan lugar al nacimiento de una música muy nuestra, un baile bello,entre seductor y elegante, con el pañuelo como baluarte. Agradezco el gesto de este lector, pues es destacar valores que se enseñaban en los hogares y la escuela: amor por la Patria, la Tradición, y el trabajo digno y solidario, a los que en nuestro presente no debemos olvidar.