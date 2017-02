Señor director:



Magnífica fue la presentación de la cantante española Isabel Pantoja en el Festival de Viña del Mar que se realiza en estos momentos en Chile. La televisación del espectáculo nos permitió ver en escena a una grande de la canción no sólo por su calidad vocal, sino por la manera de llevar el show, acompañada por una orquesta también espectacular.



En el escenario dejó toda su calidad y todos sus sentimientos, especialmente cuando recordó al autor de la mayoría de las letras de las canciones que interpreta, Juan Gabriel, fallecido no hace mucho tiempo.



Nosotros tenemos muchos buenos cantantes, pero cuando escuchamos a Pantoja nuestras raíces españolas se renuevan y eso tiene un gran valor.



Fue una noche de pura emoción digna de ver, que puso de relieve a esta gran cantante que a pesar de sus años no pierde vigencia.