Robert Oppenheimer (1904-1967), uno de los padres de la bomba atómica, recordó alguna vez que la Tierra había progresado más en cuarenta años que en cuarenta siglos. Basta esta reflexión para entender el surgimiento de una civilización distinta. El problema estriba en saber hacia dónde lleva ese cambio. En relativamente pocos años, los vehículos saltaron de los trescientos o quinientos a más de veinte mil kilómetros por hora de velocidad. De una bomba convencional de quinientos kilos a otra nuclear de cuatro mil quinientos. Estos saltos podrían multiplicarse. El hombre del futuro será esencialmente urbano, las ciudades albergarán el ochenta por ciento de las poblaciones, grandes ciudades serán el centro de toda clase de vida que espera. No faltan los que predicen la transformación del planeta en una urbe única, total, con un ser humano dispuesto a trabajar como máximo treinta horas semanales. A diferencia de otros tiempos, ya nadie estima posible una guerra nuclear. Los poderosísimos armamentos que se tienen en varios lugares del planeta bastan para desvanecer ese peligro. Ni siquiera la superioridad de cinco, ocho o diez contra uno en materia atómica puede torcer tal vaticinio. Nunca existirá un sistema de defensa capaz de garantizar el uso de armas mortíferas. De hecho recurrir a ellas no significa la victoria sino la devastación parcial o total, ajena o propia. Quienes se sienten angustiados por una Tierra superpoblada, hallarán respuestas: los hielos podrán ceder espacio a los cultivos, la desalinización de las aguas marinas, el regadío de los desiertos, la fabricación química de los alimentos básicos, todo es posible. Pero estas maravillas, quizás utópicas, son un enigma para saber si los seres humanos serían realmente felices bajo esas formas de existencia. Las prospectivas son claras: la ficción se parece a la ciencia y la ciencia a la ficción, pero también con incertidumbres y notas oscuras. No obstante unos son complacientes y otros no. La mayoría prefiere un término medio de esperanza y escepticismo. La técnica por sí sola no cambia todo. Necesariamente nada asegura que el mañana ignore las sombras del ayer. El mundo empieza a tener memoria de lo que vendrá y esa tarea le adelanta los recuerdos de su porvenir. Una nueva civilización está naciendo. El dilema consiste en conocer si al final del recodo nos espera el cielo o el infierno...





Por Carlos R. Buscemi

Escritor