Señor director:

Un día como hoy, 9 de enero, pero de 1944, nacía Jimmy Page. Considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, fue miembro fundador de Led Zeppelin. Varios fueron los músicos destacados con los que trabajó, desde los Rolling Stones hasta The Who, pasando por Eric Clapton o Joe Cocker. Su solo de guitarra en "Stairway to heaven'' ("Escalera al cielo'') es considerado el mejor de todos los tiempos. Más allá de ser extranjero, este músico sigue siendo inspirador para muhcos guitarristas del mundo en general y de Argentina en particular.



Eduardo Mori

DNI 7.492.105